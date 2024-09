Frau im Zug sexuell belästigt - Fahrt endet am Bahnhof in der Hansestadt

Stendal/vs. - Weil er während der Bahnfahrt eine Frau belästigt haben soll, musste ein 51-jähriger Mann in Stendal den Zug verlassen. Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Sonntag informierte, waren Beamte in Stendal am Freitag gegen 18.50 Uhr von einer Kundenbetreuerin um Unterstützung gebeten worden.

Denn in ihrem Zug habe ein 51-jähriger Reisender eine 40-jährige Frau zunächst verbal belästigt und sie anschließend am Rücken und im Brustbereich berührt.

Der Mann wurde nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Stendal von der Zugbegleiterin von der Weiterfahrt ausgeschlossen und an die Bundespolizisten übergeben. Der Tatverdächtige war laut Bundespolizei stark alkoholisiert, lehnte aber einen Alkoholtest ab.

Die Einsatzkräfte stellten die Personalien des Mannes und der Geschädigten fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.