Die Freiwillige Feuerwehr Stendal rückt am Freitagabend, 2. Mai, an die Bismarckstraße aus. Dort sind Anwohner gefährdet.

Grill löst Feuerwehreinsatz in Stendal aus

Stendal - Ein gefährlich platzierter Grill rief sind am Freitagabend, 2. Mai 2025, die Freiwillige Feuerwehr Stendal auf den Plan. Die Feuerwehrleut rückten um 20.14 Uhr in die Bismarckstraße aus.

Weil Anwohner in Stendal an einer gefährlichen Stelle gegrillt und andere Menschen gefährdet haben, riefen Bürger die Leitstelle Altmark. 14 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal sowie die Polizei eilten in die Innenstadt.

Lesen Sie auch: Ein spritziges Vergnügen an der Feuerwache in Stendal

In einer Tordurchfahrt am Eingang eines Treppenhauses hatte eine Familie einen Grill entzündet. Wie Einsatzleiter Michael Genz berichtet, füllte sich das Treppenhaus mit Kohlenstoffmonoxid. Die Feuerwehrleute kontrollierten unter Atemschutz das Wohngebäude.

Da einige Bewohner nicht erreichbar waren, blickten Kameraden vom Korb der Drehleiter aus von außen in die Wohnungen. So konnten sie sicherstellen, dass sich dort keine bewusstlose Person mit Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung befindet.

Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte belehrten die Familie und rückten nach circa 45 Minuten wieder ab.