In einer öffentlichen Toilette in Stendal entdecken Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Sonntag, 26. Oktober, einen Brand. Warum es ein ungewöhnliches Feuer war.

Kurioser Einsatz: Es qualmt aus einem Klohäuschen in Stendal

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal löschten einen Brand in einer öffentlichen Toilette an der Hospitalstraße in Stendal.

Stendal - Qualm ist am Sonntag aus dem Dach einer öffentlichen Toilette an der Hospitalstraße in Stendal aufgestiegen. Aufmerksame Passanten alarmierten die Feuerwehr. Der Brand hatte sich an einer schwer zu erreichenden Stelle entwickelt.