Feuerwehr rückt aus Kurioser Einsatz: Es qualmt aus einem Klohäuschen in Stendal
In einer öffentlichen Toilette in Stendal entdecken Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Sonntag, 26. Oktober, einen Brand. Warum es ein ungewöhnliches Feuer war.
Aktualisiert: 26.10.2025, 16:48
Stendal - Qualm ist am Sonntag aus dem Dach einer öffentlichen Toilette an der Hospitalstraße in Stendal aufgestiegen. Aufmerksame Passanten alarmierten die Feuerwehr. Der Brand hatte sich an einer schwer zu erreichenden Stelle entwickelt.