Ein Ehepaar trennt sich in einem Waldgebiet um mehr Pilze zu entdecken. Der Rentner kommt aber nicht zum verabredeten Treffpunk zurück. Es wird schummrig. Seiner Frau wählt den Notruf.

Beim Pilzesammeln kam ein Senior vom Weg ab.

Letzlingen/vs. - Ein Rentner verirrte sich am Freitag im Wald bei Letzlingen. Wie die Polizei in Salzwedel mitteilt, wollte das Rentnerehepaar am Mittag gegen 12 Uhr in einem Letzlinger Waldstück eigentlich nur Pilze sammeln gehen. Abgemacht hatten die Eheleute, dass sie sich gegen 14 Uhr wieder am der Stelle treffen, wo ihr Auto geparkt war, berichtete die Ehefrau den Beamten.

Keine Spur von dem Renter im Wald bei Letzlingen

Die 76-Jährige war dann auch, wie mit dem Partner abgemacht, pünktlich gegen 14 Uhr am verabredeten Ort. Allerdings war von ihrem 79-jährigen Ehemann weit und breit keine Spur.

Die Frau ging zunächst selbst auf die Suche nach ihrem Mann. Das führte aber nicht zum gewünschten Erfolg, heißt es im Pressebericht. Deshalb entschied sich die Rentnerin kurz vor 16 Uhr dazu, der Rettungsleitstelle Bescheid zu geben.

Polizeihubschrauber fliegt über die Altmark und sucht den Vermissten

Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Mehrere Beamte der Polizei und Mitglieder der Feuerwehr durchsuchten das angegebene Waldgebiet. Auch ein Hubschrauber kommt zum Einsatz.

Wenig später kann das Team im Hubschrauber den 79-Jährigen aus der Luft ausmachen. Der Rentner sei wohlauf gewesen und wurde seiner Ehefrau übergeben, teilen die Beamten mit.