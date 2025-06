Landkreis Stendal: Mehrere Wehren werden zum Löscheinsatz in Havelberg gerufen. Ein Fahrzeug steht am frühen Sonntagmorgen in Flammen.

Landkreis Stendal: Auto steht nachts in Havelberg in Flammen

Havelberg. - Ein brennendes Fahrzeug war der Grund für den Sirenenalarm am Sonntag, 15. Juni, in Havelberg. Früh um 0.39 Uhr wurden die Feuerwehren Havelberg, Nitzow und Jederitz zum Einsatz in der Domstadt in den Birkenweg gerufen.