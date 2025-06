Landkreis Stendal: Mehrere Feuerwehren sind zur Fährstelle an der Elbe bei Sandau geeilt. Die Fähre liegt zur Zeit am Ufer und setzt nicht über.

Sandau. - Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Sandau eilten am Dienstag, 10. Juni, kurz nach 19.35 Uhr an die Elbe zum Fähranleger bei Sandau. Kurze Zeit später wurde auch die Wehr aus Havelberg zum Einsatz auf ostelbischer Seite alarmiert. Warum seitdem der Fährbetrieb an der Elbe bei Sandau ausgesetzt ist.