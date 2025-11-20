Riesiges Lager auf dem Hof Lkw-Fahrer hat Diebesgut jahrelang gebunkert - Polizei sichert tausende Kisten
Ein Lkw-Fahrer aus Glöwen bei Havelberg hat jahrelang Speditionsware gestohlen. Seine Frau hat die Hehlerware im Kreis Stendal verkauft. Jetzt sichert die Polizei tausende Kisten Beute.
20.11.2025, 17:01
Glöwen - Solch ein überbordendes Lager voller Diebesgut haben selbst erfahrene Ermittler noch nicht gesehen: Auf einem Privatgelände in Glöwen in Brandenburg fand die Polizei tausende gestohlene Artikel. Der Tatverdächtige, ein 47-jähriger ehemaliger Speditionsfahrer, hat die Beute seit Jahren aus Transporten illegal abgezweigt, wie er bei der polizeilichen Vernehmung eingeräumt hat.