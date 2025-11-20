Ein Lkw-Fahrer aus Glöwen bei Havelberg hat jahrelang Speditionsware gestohlen. Seine Frau hat die Hehlerware im Kreis Stendal verkauft. Jetzt sichert die Polizei tausende Kisten Beute.

Beamte der Polizei sichern seit Tagen das Diebesgut auf einem Privatgelände in Glöwen. Die Ware wurde auch im Kreis Stendal verkauft.

Glöwen - Solch ein überbordendes Lager voller Diebesgut haben selbst erfahrene Ermittler noch nicht gesehen: Auf einem Privatgelände in Glöwen in Brandenburg fand die Polizei tausende gestohlene Artikel. Der Tatverdächtige, ein 47-jähriger ehemaliger Speditionsfahrer, hat die Beute seit Jahren aus Transporten illegal abgezweigt, wie er bei der polizeilichen Vernehmung eingeräumt hat.