Mehrere Alkohol- und Drogendelikte am Steuer in Stendal

Stendal/Dahlen (vs) - An der Kreuzung Moltkestraße/Stadtseeallee in Stendal verursachte ein 64-jähriger Honda-Fahrer am Freitagvormittag einen Verkehrsunfall, bei dem die 43-jährige Fahrerin eines haltenden Opels leichte Verletzungen erlitt. Sie begab sich in ärztliche Behandlung. Der Honda-Fahrer gab gegenüber der Polizei an, von der Bremse abgerutscht zu sein. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden ihm an Ort und Stelle von den Polizisten abgenommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.