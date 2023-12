Gleich drei Autos fahren in nur wenigen Stunden in der Altmark gegen Bäume

Gleich drei Unfälle in nur wenigen Stunden rund um Stendal.

Arneburg/Kläden/Bismark/vs - Der erste Unfall ereignete sich auf der L16 auf Höhe von Arneburg am 30. November gegen 20.20 Uhr.

Eine 43-Jährige fuhr auf der L16 in Richtung Arneburg, als sie nach eigenen Angaben einem Reh auswich, von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum zusammenstieß. Die Skoda-Fahrerin wurde durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit und schwerverletzt ins Krankenhaus Stendal verbracht. Das Fahrzeug wurde durch einen Familienangehörigen geborgen.

Nur wenige Stunden dann der zweite Unfall, diesmal auf der L15 auf Höhe von Kläden. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Skoda gegen 21.40 Uhr auf der L15, als er auf Höhe Kläden nach eigenen Angaben in den Sekundenschlaf fiel und erst aufwachte, als er mit einem Baum neben der Fahrbahn kollidierte.

Strafverfahren nach Unfall im Landkreis Stendal

Der Mann wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Stendal gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei Bismark auf Höhe Schorstedt fuhr dann eine 44-Jährige am 1. Dezember gegen 10 Uhr mit ihrem Kia auf dem Verbindungsweg aus Richtung Wollenrade kommend in Richtung Schorstedt, als sie in einer Rechtskurve aufgrund von Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Straße abkam.

Hier fuhr sie gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geboren werden, heißt es am Ende der Pressemitteilung der Polizei.