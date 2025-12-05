Polizeieinsatz nahe des Bahnhofs Qualmender Geldautomat: Feuerwehr rückt in Bahnhofstraße in Stendal aus
Ein Bürger meldete der Leitstelle Altmark in der Nacht auf den 5. Dezember Qualm aus einem Geldautomaten in Stendal. Was Feuerwehr und Polizei am Einsatzort herausfinden.
Aktualisiert: 05.12.2025, 08:50
Stendal - Einen qualmenden Geldautomaten meldete ein Bürger der Leitstelle Altmark in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 5. Dezember gegen Mitternacht. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal und der Polizei eilten in die Bahnhofstraße.