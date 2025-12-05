Ein Bürger meldete der Leitstelle Altmark in der Nacht auf den 5. Dezember Qualm aus einem Geldautomaten in Stendal. Was Feuerwehr und Polizei am Einsatzort herausfinden.

Qualmender Geldautomat: Feuerwehr rückt in Bahnhofstraße in Stendal aus

Ein qualmender Geldautomat hat Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Bahnhofstraße in Stendal in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 5. Dezember 2025 auf den Plan gerufen.

Stendal - Einen qualmenden Geldautomaten meldete ein Bürger der Leitstelle Altmark in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 5. Dezember gegen Mitternacht. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal und der Polizei eilten in die Bahnhofstraße.