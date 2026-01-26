weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  4. Gerätewagen Gefahrgut gerufen: Riss im LKW-Tank: Eisige Termperatur erschwert Feuerwehreinsatz in Stendal

Glätte, Kälte und Schneefall machen den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten in Stendal am Montag, 26. Januar, bei einem Einsatz am Schützenplatz zu schaffen.

Von Anna Lisa Oehlmann 26.01.2026, 19:27
Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal hatten am Montag, 26. Januar, einen ungewöhnlich herausfordernden Einsatz am Schützenplatz in Stendal.
Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal hatten am Montag, 26. Januar, einen ungewöhnlich herausfordernden Einsatz am Schützenplatz in Stendal. Foto: Anna Lisa Oehklmann

Stendal - Auf einmal schepperte es in der Kabine eines Lastwagens in Stendal. Der Fahrer merkte sofort, dass etwas bei der Fahrt unter den Lkw geflogen war. Er stellte ihn am Montag, 26. Januar, gegen 16.30 Uhr auf den Schützenplatz in Stendal ab und rief die Feuerwehr.