Glätte, Kälte und Schneefall machen den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten in Stendal am Montag, 26. Januar, bei einem Einsatz am Schützenplatz zu schaffen.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal hatten am Montag, 26. Januar, einen ungewöhnlich herausfordernden Einsatz am Schützenplatz in Stendal.

Stendal - Auf einmal schepperte es in der Kabine eines Lastwagens in Stendal. Der Fahrer merkte sofort, dass etwas bei der Fahrt unter den Lkw geflogen war. Er stellte ihn am Montag, 26. Januar, gegen 16.30 Uhr auf den Schützenplatz in Stendal ab und rief die Feuerwehr.