In Stendal ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen, weil ein Mann dabei beobachtet wurde, wie er mit einer augenscheinlich echten Waffe hantiert hatte.

Mann steigt mit "geladener Waffe" in Auto ein: Softair-Pistole löst Polizeieinsatz aus

Schreck in Stendal

Eine derartige Softair-Pistole hat in Stendal für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Stendal/DUR. - Am Donnerstag ist der Polizei über den Notruf mitgeteilt worden, dass ein Mann in der Stendaler Dr.-Kurt-Schumacher-Straße augenscheinlich mit einer geladenen Waffe in ein Auto gestiegen und losgefahren sei.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der betreffende 44-jährige Mann auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Stendal kontrolliert werden. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine Softair-Waffe. Diese war zuvor durch den Mann gekauft worden.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Führens einer Anscheinswaffe. Die Softair wurde sichergestellt, so die Polizei.