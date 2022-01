Schwer verletzt: 17-jährige Fußgängerin von Pkw-Fahrer in Osterburg erfasst

Am Samstagabend kam es in Osterburg zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer übersah eine 17-jährige Fußgängerin.

Osterburg (vs) - Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstagabend, den 08. Januar 2022 gegen 18.12 Uhr die Stendaler Straße in Richtung Platz des Friedens. Zur gleichen Zeit überquerte eine 17-jährige Fußgängerin den Fußgängerüberweg aus der August-Bebel-Straße kommend. Der PKW-Fahrer übersah die 17-jährige Fußgängerin und erfasste diese. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt in das Johanniter Krankenhaus Stendal verbracht.