Auf Waffen oder verbotenes rechtsextremes Propagandamaterial war das SEK beim Einsatz in Stendal gefasst. Was sie im Kühlschrank des Verdächtigen finden, überrascht selbst die Spezialeinheit.

SEK stürmt Wohnung in Stendal und findet gefesselten Hund im Kühlschrank

Als die SEK-Beamten den Kühlschrank des Beschuldigten öffnen, blickt sie ein gefesselter Hund an.

Stendal - Weil er Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verbreitet haben soll, wurde ein 18-Jähriger aus Stendal festgenommen. Wie die Polizei erst jetzt auf Volksstimme-Anfrage mitteilt, war ein Sondereinsatzkommando (SEK) am Montag, 20. Oktober, in die Straße Am Pulverturm in Stendal angerückt, um den Verdächtigen festzunehmen.