Um schneller nach Magdeburg zu gelangen, nutzen Fahrer aus Biederitz mitunter die Abkürzung über das Naturschutzgebiet. Dort hat die Polizei nun kontrolliert.

15 Fahrzeuge wurden zuletzt innerhalb kürzester Zeit bei einer Polizeikontrolle in Gerwisch angehalten.

Biederitz. - Die Regionalbereichsbeamtin der Gemeinde Biederitz war gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Gemeinde im Bereich des Naturschutzgebietes aktiv.

Viele Verkehrsteilnehmer nutzten nämlich die Strecke von Gerwisch nach Biederitz über das Naturschutzgebiet, um schneller nach Magdeburg zu gelangen, denn der Verkehr auf der B1 floss wegen hohen Verkehrsaufkommens und Unfällen sehr zäh.

Fahrer der Abkürzung in Biederitz drohen 30 Euro Strafe

Binnen 45 Minuten hielten die Einsatzkräfte 15 Fahrzeugführer an, die diesen Weg über das Umflutgelände fahren wollten. Damit haben die Fahrzeugführer gegen das Landeswaldgesetz verstoßen. Die Daten der Verkehrsteilnehmer wurden aufgenommen.

Dieses Vergehen wird mit 30 Euro geahndet. Die Betroffenen durften dann umkehren und den offiziellen Weg fahren.

Die Einsatzkräfte beobachteten, dass noch einige Fahrzeuge mehr diesen Weg benutzt hätten, hätte man dort keine Kontrolle durchgeführt. Viele Fahrzeuge drehten beim Anblick der Kontrolle um.