Stendal: Diebe brechen in Haus ein und stehlen Schmuck im Wert von 1.450 Euro

Stendal (vs) -Am Samstag, den 08. Januar 2022 gegen 22.54 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus im Ebereschenweg ein. Die Bewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Die unbekannten Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Vermutlich gelangten die Täter durch ein Fenster in das Haus, da an diesem Aufbruchspuren festgestellt werden konnten. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf ca. 1.450 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.