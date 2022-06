Stendaler Wohnung im Mehrfamilienhaus in Vollbrand - Polizei ermittelt

Am Dienstag stand in der Bremer Straße eine Wohnung eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in Vollbrand.

Stendal (vs) - Am Dienstag, den 31.Mai 2022, stand in der Bremer Straße in Stendal eine Wohnung eines leer stehenden Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Der Brand wurde durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr gelöscht.

Weiterhin konnte eine zweite Brandstelle durch die Feuerwehr festgestellt werden. Diese wurde in einer anderen Wohnung festgestellt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten Spuren feststellen und sichern. Die Brandorte wurden beschlagnahmt und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.