Mit Spuren von Cannabis, Amphetamin und Benzodiazepine im Blut hat ein 21-Jähriger einen kleinen Jungen in Tangermünde mit seinem Auto schwer verletzt.

Tangermünde (vs) - Einen ganzen Cocktail an Drogen hatte ein Autofahrer intus, als er mit seinen Auto in Tangermünde einen kleinen Jungen erfasste. Dies teilte ein Beamter des Polizeireviers Stendal mit.

Demnach fuhr der 21 Jahre alte Mann am Mittwochnachmittag auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Luisenstraße. Auf dem dortigen Parkplatz auf Höhe des NP-Marktes lief ein 10-jähriges Kind auf die Straße. Trotz Bremsung wurde das Kind vom Auto erfasst. Das Kind kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte bei dem 21-jährigen auf Cannabis, Amphetamin und Benzodiazepine. Er wurde zur Blutprobenentnahme auf das Revier gebracht, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.