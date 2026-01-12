Am Freitagabend wurde ein 38-Jähriger im Bereich der Poststraße von Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Der 38-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden.

Stendal. - In der Stendaler Innenstadt ist es am Freitagabend zu einem Angriff auf einen Mann gekommen. Wie die Polizei mitteilte, attackierten Unbekannte den Mann zwischen 22 und 23 Uhr im Bereich der Poststraße und verletzten ihn schwer.

Demnach hätten die unbekannten Täter den 38-Jährigen auf offener Straße angegriffen und schwer verletzt. Das Opfer sei anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert worden und musste dort stationär behandelt werden.

Weiter hieß es, dass das zuständige Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stendal die Ermittlungen übernommen habe. Weitere Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Tätern würden aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gemacht.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/682370 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.