Die Polizei hat in der Nacht von Freitag, 9. Januar, zu Samstag, 10. Januar, in der Postbankfiliale in Stendal Spuren gesichert. Der Geldautomatenraum ist blutverschmiert.

Von Mike Kahnert und Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 10.01.2026, 10:04
Blutspuren führen am Samstag, 10. Januar, zum Geldautomatenraum der Postbankfiliale in Stendal.
Stendal - Eine Person ist am späten Freitagabend des 9. Januars in der Stendaler Altstadt verletzt worden. Die Blutspuren im Schnee und in der Postbankfiliale sind am Morgen danach deutlich zu erkennen.