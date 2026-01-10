Jetzt einschalten
Verletzt im Schnee Blut vor und in Stendaler Postbank: Staatsanwaltschaft ermittelt
Die Polizei hat in der Nacht von Freitag, 9. Januar, zu Samstag, 10. Januar, in der Postbankfiliale in Stendal Spuren gesichert. Der Geldautomatenraum ist blutverschmiert.
Aktualisiert: 10.01.2026, 10:04
Stendal - Eine Person ist am späten Freitagabend des 9. Januars in der Stendaler Altstadt verletzt worden. Die Blutspuren im Schnee und in der Postbankfiliale sind am Morgen danach deutlich zu erkennen.