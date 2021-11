Unbekannte Täter sprengen Fahrkartenautomat in Demker in die Luft

Am Bahnhof in Demker bei Tangerhütte sprengen bisher unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein solcher Fahrkartenautomat wurden in Demker bei Tangerhütte von Unbekannten gesprengt.

Demker (vs) - Unbekannte Täter haben am Montag (1. November) auf dem Bahnhof in Demker einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn gesprengt. Der Automat wurde dabei vollständig zerstört. Die Täter stahlen die Geldkassette und flüchteten unerkannt. Laut dem Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 23.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stendal unter der Rufnummer 03931/685-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Das Zerstören von Fahrkartenautomaten in der Altmark ist keine Seltenheit. Im Oktober wurden ebenfalls zwei Fahrkartenautomaten von unbekannten Tätern in Tangerhütte mutwillig zerstört.