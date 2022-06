Unfall in Seehausen: Zwei Pkw gegen Lkw

Wegen eines Unfalls mit drei Beteiligten war die Seehäuser Lindenstraße am Abzweig Waldemar-Estel-Straße am Dienstagmorgen für gut eine Stunde gesperrt.

Seehausen (vs) - Beim Linksabbiegen in die Waldemar-Estel-Straße übersah ein von der Seehäuser Lindenstraße kommender VW-Fahrer am Dienstag (14. Dezember) gegen 7.40 Uhr einen Audi auf der Gegenspur. Bei dem Zusammenstoß wurden nicht nur die beiden Pkw bis zur Fahruntüchtigkeit beschädigt. Auch ein in der Einmündung wartender Lkw wurde bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen.