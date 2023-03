Stendal - Eine Bahn ist am Mittwoch mit einem Fernseher zusammengestoßen. Das Gerät befand sich im Gleisbett auf der Strecke zwischen Stendal und Tangermünde auf Höhe des Vorbahnhofs Stendal, teilt die Bundespolizei mit.

Der Unfall passierte gegen 15.15 Uhr. Die Bundespolizei Magdeburg wurde umgehend von der Notfallleitstelle der Bahn in Berlin informiert und hat eine Streife zum Unfallort geschickt. „Glücklicherweise gab es keine Verletzten“, heißt es in dem Polizeibericht. „Auch der Zug wies keinerlei Schäden auf.“ Nach der Unfallaufnahme konnte die Bahn ihre Fahrt fortsetzen.

Bahnunfall bei Stendal: Polizei hoff auf Hinweise von Zeugen

Gegen die bisher unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. „Für die weiteren Ermittlungen benötigt die Bundespolizei die Hilfe der Bevölkerung.“ Gesucht werden Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die sich am Mittwoch, 1. März, gegen 15 Uhr am Bahnhof Stendal oder in unmittelbarer Nähe – vor allem im Bereich des Vorbahnhofs – aufgehalten haben und ein TV-Gerät bei sich führten. Es sei nicht auszuschließen, dass der oder die Täter sich auch während der Kollision noch in der Nähe aufgehalten haben.

Sachliche Hinweise nimmt die Bundespolizei in Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/56549555, unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline 0800/6888000 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bundespolizei weist darauf hin, dass es sich in diesem Fall um eine „nicht unerhebliche Straftat“ handelt, die zu gravierenden Sach- und Personenschäden führen kann.