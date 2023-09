Bei einem Auffahrunfall auf der B189 in der Nähe von Stendal gab es zwei Verletzte.

Ziegenhagen - Auf der B 189 in Höhe Ziegenhagen bei Stendal sind Samstagmittag laut Auskunft des Polizeireviers Stendal vier Fahrzeuge zusammengekracht.

Ein Nordhäuser (30) war mit seinem Skoda gen Osterburg unterwegs, wollte nach links auf einen Parkplatz fahren und musste aufgrund von Gegenverkehr stehenbleiben. Hinter ihm fuhren zwei weitere Fahrzeuge, die ebenfalls bremsten. Ein 42-jähriger Magdeburger fuhr mit seinem VW hinter den anderen drei Autos, merkte jedoch nicht, dass diese bremsten, und schob sie dann aufeinander.

Eine 82-jährige Frau aus Magdeburg und eine 26-jährige Frau aus Nordhausen befanden sich als Beifahrerinnen in zwei der Autos. Beide wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 30.000 Euro. Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle kurzzeitig vollgesperrt.