Havelberg/VS - Bei einem Zusammenstoß von einem VW mit einem Bus sind am Sonnabend kurz vor 1 Uhr vier Menschen verletzt worden. Ein Mann (18) aus Stendal hatte mit einem Volkswagen beim Auffahren von einem Parkplatz auf die Bundesstraße in Richtung Sandau den mit 45 Fahrgästen besetzten Bus übersehen, die zuvor den Pferdemarkt besucht hatten.

Nach Angaben der Polizei konnte der Busfahrer (32) trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit dem VW nicht mehr verhindern. Durch die eingeleitete Gefahrenbremsung erlitten drei Fahrgäste Prellungen und Abschürfungen, eine 23-jährige Frau aus Stendal zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins Krankenhaus Stendal gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Gegen den VW-Fahrer hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.