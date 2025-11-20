Die Polizei ist am Donnerstag, 20. November, zur Sekundarschule in Goldbeck ausgerückt. Eine bewaffnete Person soll das Schulgelände betreten haben.

Goldbeck. - Die Polizei ist am Donnerstag, 20. November, gegen 8 Uhr zur Sekundarschule in Goldbeck ausgerückt. Laut Kim Marise Krumbach, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Stendal, soll ein männlicher Schüler in Begleitung einer Frau das Schulgebäude mit einem waffen- beziehungsweise pistolenähnlichen Gegenstand betreten haben.

Zwei Schülerinnen haben diese Beobachtung gemeldet. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften angerückt, hat die beiden Personen identifiziert und nach gefährlichen Gegenständen durchsucht. Das Ergebnis: Es habe sich um einen Irrtum gehandelt. Was für ein Gegenstand für die Verwechslung gesorgt haben soll, ist unklar.

Die Polizeibeamten haben im Zuge der Nachsorge mit allen Klassen der Sekundarschule und benachbarten Grundschule Gespräche geführt. Auch die mit der Zeit eintreffenden Eltern wurden betreut.