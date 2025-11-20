Am vergangenen Mittwochnachmittag, den 19. November, ist es zu einem weiteren Einbruch in Biederitz gekommen. Der Schaden ist hoch.

In Biederitz hat es zuletzt einen weiteren Einbruch gegeben.

Biederitz. - Die Einbruch-Serie in Biederitz nimmt kein Ende. So ist am Mittwochnachmittag, den 19. November, ein bislang unbekannter Täter in ein Büro eingestiegen.

Wie die Polizei mitteilt, sei das jedoch nicht ohne Gewalt geschehen. Demnach hätte sich der Unbekannte Zugang verschafft und den Dienstraum zunächst durchwühlt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hätte der Täter gewaltsam einen Safe demontiert und wäre damit verschwunden. Hinweise zur Täterschaft gibt es nicht.

Es entstand ein „Sach- und Stehlschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich“, so die Polizei. Der Vorfall reiht sich somit in eine Serie von Einbruchsdelikten in Biederitz und Umgebung ein.

Trotz der angekündigten Erhöhung der Polizei-Truppenstärke, ebben die Vorfälle wie zuletzt in Gerwisch, Heyrothsberge und Biederitz nicht ab. Trotz, dass zuletzt vier Täter vorläufig festgenommen wurden.

Laut Polizei dauern die Ermittlungen weiter an.