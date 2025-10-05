Statt Pilzen fand eine Familie in einem Waldstück bei Stendal einen Revolver.

Schönhausen - In einem Waldstück bei Stendal haben Pilzsucher einen Revolver gefunden. Wie die Polizei mitteilte, war zwischen Schönhausen und Kabelitz eine Familie auf der Suche nach Pilzen unterwegs.

Demnach war die Familie am 3. Oktober zum Pilze sammeln in dem Waldstück zwischen Schönhausen und Kabelitz unterwegs. Gegen 12.05 Uhr stießen sie dabei auf etwas Braunes am Waldboden. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fund um einen verrosteten Revolver handelte.

Die Waffe sei durch die alarmierten Beamten umgehend sichergestellt worden und stelle nun keine Gefahr mehr dar. Woher die Waffe stammt und wie lange sie bereits im Wald gelegen haben könnte, sei derzeit unklar.