Feuerwehr stärkt Zusammenarbeit „Wir hatten Nullsicht“ - Verletzte aus Kuhstall bei Stendal gerettet
Drei Personen werden in einem brennenden Gebäude vermisst: Wie die Kameraden von sechs Ortsfeuerwehren der Hansestadt Stendal in so einem Fall vorgehen.
24.10.2025, 05:45
Bindfelde - Dichter Rauch steigt über der Bundesstraße 189 auf – in Höhe der Tankstelle in Fahrtrichtung Bindfelde. Sirenen rufen die Kameraden am Sonnabend um 8.32 Uhr zu einem Kuhstall in Bindfelde: Es brennt und Personen werden vermisst. Bei der Übung gibt es für die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Bindfelde, Heeren, Wahrburg, Borstel, Insel und Döbbelin viele Aufgaben zu bewältigen.