  4. Feuerwehr stärkt Zusammenarbeit: „Wir hatten Nullsicht“ - Verletzte aus Kuhstall bei Stendal gerettet

Drei Personen werden in einem brennenden Gebäude vermisst: Wie die Kameraden von sechs Ortsfeuerwehren der Hansestadt Stendal in so einem Fall vorgehen.

Von Anna Lisa Oehlmann 24.10.2025, 05:45
Bindfelder Feuerwehrfrau Babette Sengespeik musste als erste Gruppenführerin an der Einsatzstelle den Überblick über das Geschehen und die eintreffenden anderen Ortswehren behalten.
Bindfelder Feuerwehrfrau Babette Sengespeik musste als erste Gruppenführerin an der Einsatzstelle den Überblick über das Geschehen und die eintreffenden anderen Ortswehren behalten.

Bindfelde - Dichter Rauch steigt über der Bundesstraße 189 auf – in Höhe der Tankstelle in Fahrtrichtung Bindfelde. Sirenen rufen die Kameraden am Sonnabend um 8.32 Uhr zu einem Kuhstall in Bindfelde: Es brennt und Personen werden vermisst. Bei der Übung gibt es für die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Bindfelde, Heeren, Wahrburg, Borstel, Insel und Döbbelin viele Aufgaben zu bewältigen.