Drei Personen werden in einem brennenden Gebäude vermisst: Wie die Kameraden von sechs Ortsfeuerwehren der Hansestadt Stendal in so einem Fall vorgehen.

„Wir hatten Nullsicht“ - Verletzte aus Kuhstall bei Stendal gerettet

Bindfelder Feuerwehrfrau Babette Sengespeik musste als erste Gruppenführerin an der Einsatzstelle den Überblick über das Geschehen und die eintreffenden anderen Ortswehren behalten.

Bindfelde - Dichter Rauch steigt über der Bundesstraße 189 auf – in Höhe der Tankstelle in Fahrtrichtung Bindfelde. Sirenen rufen die Kameraden am Sonnabend um 8.32 Uhr zu einem Kuhstall in Bindfelde: Es brennt und Personen werden vermisst. Bei der Übung gibt es für die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Bindfelde, Heeren, Wahrburg, Borstel, Insel und Döbbelin viele Aufgaben zu bewältigen.