Zeugen gesucht: Unbekannter Mann beleidigt und verletzt 16-Jährigen in Osterburg

Osterburg (vs) - Zwischen einem 16-jährigen Moped-Fahrer und einem unbekannten Mann in einem grau/grünen Ford Mondeo hat es bereits am Donnerstag, 14. Oktober, in Osterburg eine Auseinandersetzung gegeben. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr an dem Tag. Der Moped-Fahrer nahm angeblich in einem Kreisverkehr die Vorfahrt des Autofahrers. Daraufhin verfolgte dieser den Moped-Fahrer, überholt ihn und bremste ihn auf der Poststraße aus.

Der unbekannte Mann stieg aus, beleidigte den Moped-Fahrer und schlug ihm auf den Helm. Der Helm wurde dadurch beschädigt und der Jugendliche leicht verletzt. Der Mann fuhr davon. Der 16-Jährige schilderte später der Polizei die Tat.

Laut dem Polizeibericht habe zum Zeitpunkt des Geschehens ein grauer VW Golf hinter dem Moped-Fahrer gestanden, dessen Insassen die Tat beobachtet haben könnten. Wer diesen Vorfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Stendal unter Telefon 03931/6850 oder bei jeder weiteren Polizeidienststelle, zu melden.