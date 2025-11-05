Bundesstraße 189 gesperrt Zwei Menschen bei Unfall nahe Groß Schwechten bei Stendal schwer verletzt
Ein verhängnisvoller Unfall hat sich Dienstag, 4. November, auf der Bundesstraße 189 bei Groß Schwechten nahe Stendal ereignet. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.
Stendal/Groß Schwechten - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 4. November, wurden zwei Menschen auf der B189 bei Groß Schwechten schwer verletzt. Wie das Polizeirevier Stendal mitteilt, war ein 71-jähriger Pkw-Fahrer, aus Richtung Osterburg kommend, auf der Bundesstraße unterwegs, als er gegen 18 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.
Beide Fahrzeugführer eingeklemmt
Dort stieß er mit dem Fahrzeug einer 50-jährigen Frau zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus ihren Autos befreit werden. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, informiert die Polizei weiter. Außer den Rettungskräften waren die Feuerwehren Groß Schwechten, Borstel und Stendal mit 24 Feuerwehrleuten und insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz, informierte die Leitstelle Altmark in Stendal auf Nachfrage der Volksstimme. Die Bundesstraße war etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.