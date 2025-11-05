Erneut ist es, wie im August 2025, auf der B189 bei Groß Schwechten zu einem Unfall mit verletzten Personen gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreien eingeklemmte Person.

Stendal/Groß Schwechten - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 4. November, wurden zwei Menschen auf der B189 bei Groß Schwechten schwer verletzt. Wie das Polizeirevier Stendal mitteilt, war ein 71-jähriger Pkw-Fahrer, aus Richtung Osterburg kommend, auf der Bundesstraße unterwegs, als er gegen 18 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Beide Fahrzeugführer eingeklemmt

Dort stieß er mit dem Fahrzeug einer 50-jährigen Frau zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus ihren Autos befreit werden. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, informiert die Polizei weiter. Außer den Rettungskräften waren die Feuerwehren Groß Schwechten, Borstel und Stendal mit 24 Feuerwehrleuten und insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz, informierte die Leitstelle Altmark in Stendal auf Nachfrage der Volksstimme. Die Bundesstraße war etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.