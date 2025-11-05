Eine aufmerksame Frau hat wohl Schlimmeres verhindert: In Burg ist ein Lkw-Fahrer aufgefallen, der sein Gefährt äußert langsam und in Schlangenlinien gelenkt hat. Der Grund stimmt mehr als nachdenklich.

Lkw ist in Burg in Schlangenlinien unterwegs: Fahrer wird am Morgen mit über zwei Promille gestoppt

Blick in die Bundesstraße 1 in Burg: Der Lkw-Fahrer, der auf dem Conrad-Tack-Ring angetrunken unterwegs gewesen ist, wurde von der Polizei gestoppt.

Burg - Tatort Bundesstraße 1 in Burg: Auf dem Conrad-Tack-Ring ist am Dienstag, 4. November 2025, ein Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Seine Fahrweise war äußert auffällig.

Zumindest so auffällig, dass eine aufmerksame Frau die Polizei informiert hat. Der Mann soll den Lkw in auffällig langsamen Tempo gefahren sowie in Schlangenlinien gefahren haben. Auch von einer Ampel, die rot angezeigt hat, habe sich der 55-Jährige nicht stoppen lassen.

Betrunkener Lkw-Fahrer zeigt sich bei Kontrolle auf der B1 in Burg uneinsichtig

Die Frage nach dem Warum konnten die Beamten schnell ausmachen: Der Fahrer, der gegen 9.30 Uhr aus dem Verkehr gezogen werden konnte, hatte da bereits ordentlich Alkohol intus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille.

Bei der Kontrolle soll sich der Fahrer ziemlich uneinsichtig gezeigt haben, wie es heißt. Eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus wurde angeordnet.

Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.