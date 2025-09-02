weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Hubschrauber kreist über Stendal: Zwölf Autos, Container und ein Gebäude brennen in Stendal

Die Freiwillige Feuerwehr Stendal hat Dienstagnacht, 2. September, fünf Brandstellen gelöscht. Darum kreiste während des Einsatzes ein Helikopter über Stendal.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 02.09.2025, 04:51
Vor einem Autohaus an der Heerener Straße in Stendal haben Dienstagnacht, 2. September 2025, elf Fahrzeuge gebrannt.
Vor einem Autohaus an der Heerener Straße in Stendal haben Dienstagnacht, 2. September 2025, elf Fahrzeuge gebrannt. Foto: Feuerwehr

Stendal - Es ging von der Heerener Straße zum Dahrenstedter Weg und zurück. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal hatten in der frühen Dienstagnacht, 2. September, alle Hände voll zu tun. Fünf Brandstellen galt es zu bekämpfen. Zwölf Fahrzeuge, Container und ein Gebäudeteil standen in Flammen.