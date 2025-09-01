Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall zwischen den Salzwedeler Ortsteilen Rockenthin und Seeben nahe der Bahnstrecke Salzwedel-Uelzen ums Leben gekommen.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 1. September bei Salzwedel.

Rockenthin - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am heutigen 1. September gegen 12 Uhr mittags eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei Salzwedel mitteilte, kam der VW-Passat der Frau zwischen den Ortschaften Rockenthin und Seeben nahe des Bahnübergang auf der Seebener Seite aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Baum.