  4. Tödlicher Verkehrsunfall: Frau stirbt bei Autounfall nahe Salzwedel

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall zwischen den Salzwedeler Ortsteilen Rockenthin und Seeben nahe der Bahnstrecke Salzwedel-Uelzen ums Leben gekommen.

Von Beate Achilles Aktualisiert: 01.09.2025, 17:18
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 1. September bei Salzwedel. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Rockenthin - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am heutigen 1. September gegen 12 Uhr mittags eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei Salzwedel mitteilte, kam der VW-Passat der Frau zwischen den Ortschaften Rockenthin und Seeben nahe des Bahnübergang auf der Seebener Seite aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Baum.