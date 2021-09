Tödliche Tragödie in Halle: Kleinkind stürzt vom vierten Stock eines Hauses

Halle (Saale)/MZ - In Halle hat sich am Sonntag eine Tragödie ereignet. Wie die Staatsanwaltschaft Halle am Dienstag auf MZ-Nachfrage bestätigte, war ein eineinhalb Jahre altes Kind vom vierten Stock eines Hauses im Stadtteil Trotha aus einem offenen Fenster in die Tiefe gestürzt. Es erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion des Kindes angeordnet. Zudem prüft die Behörde in einem Anfangsverdacht, ob die Mutter, die sich zum Zeitpunkt in der Wohnung befand, ihre Aufsichtspflicht verletzt haben könnte. Die Frau steht unter Schock und war zunächst nicht vernehmungsfähig.