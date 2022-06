Mutmaßlicher Übergriff bei Leipzig: Unbekannte sollen Jugendlichen stundenlang misshandelt haben

In Taucha soll ein Jugendlicher von Unbekannten attackiert worden sein.

Leipzig/DUR – In Taucha bei Leipzig soll ein Jugendlicher in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni von Unbekannten über mehrere Stunden festgehalten und misshandelt worden sein. Die Leipziger Polizei erhielt am Sonntag den Hinweis, dass ein Video des Vorfalls im Internet kursieren soll.

Jugendlicher soll in Taucha stundenlang misshandelt worden sein

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der 14-Jährige zunächst ein mutmaßlich linksmotiviertes Graffito gesprüht haben, bevor er von einem jungen Mann und einer jungen Frau aufgegriffen wurde. Die Unbekannten sollen den Jugendlichen daraufhin über Stunden festgehalten, beleidigt und geschlagen haben. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der Angriff politisch motiviert war.

Nach mutmaßlich rechtsextremem Übergriff in Taucha: Polizei sucht Zeugen

Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Polizei bislang weder den Geschädigten noch die Tatverdächtigen ausfindig machen. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere werden der 14-Jährige oder dessen Eltern gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Kriminalpolizei Leipzig unter der Telefonnummer 0341/96646666 entgegen.