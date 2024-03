Bei einem Unfall am Ortsausgang Markröhlitz ist ein Mann schwer verletzt worden, so die Polizei.

Bei dem Unfall am Ortsausgang Markröhlitz ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.

Markröhlitz/DUR. - Ein Auto ist am Sonntag gegen 9.20 Uhr auf der L205 kurz nach dem Ortsausgang Markröhlitz in Richtung Pettstädt in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geknallt.

Der 31-jährige Fahrer wurde schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle (Saale) gebracht.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei.