Im Landkreis Wittenberg ist am Montagabend ein Pkw mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Dabei wurde der Autofahrer schwer verletzt.

Pkw kracht in Kemberg mit Transporter zusammen: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Kemberg (Landkreis Wittenberg) ist ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt worden.

Kemberg. – Ein 35-Jähriger wurde am Montagabend bei einem Unfall in Kemberg (Landkreis Wittenberg) schwer verletzt. Polizeiangaben zufolge kollidierte der Mann gegen 22 Uhr mit seinem Pkw mit einem Kleintransporter.

Die Beifahrerin im Transporter wurde demnach leicht verletzt. Der 39 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Details zum Unfallhergang sind noch unklar. Der Schaden wurde von der Polizei auf rund 50.000 Euro geschätzt.