Wegen Bauarbeiten ist die Trothaer Straße ab Montag nur noch eingeschränkt befahrbar. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Straßenbahnen werden durch Busse ersetzt.

Halle (Saale)/DUR. - Die Stadt Halle will ab Montag, 19. Februar, die Straßenschäden in der Trothaer Straße zwischen Pfarrstraße und Seebener Straße stadteinwärts beseitigen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 8. März an, teilte die Stadtverwaltung mit.

Den Angaben zufolge wird der Verkehr in dieser Zeit in beiden Fahrtrichtungen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Ampelschaltung an der Kreuzung Seebener und Trothaer Straße werde für die Dauer der Bauarbeiten angepasst. Aufgrund der Fahrbahnschäden sei schon jetzt eine der beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren gesperrt, hieß es.

Wegen der Bauarbeiten werde die Straßenbahn durch Busse ersetzt, teilte die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) mit. Von Montag, 19. Februar, bis Samstag, 9. März, würden die Verbindungen deswegen angepasst. Betroffen seien die Straßenbahnlinien 3, 8, 12 und 95 sowie die Buslinien 25 und 97.