Quedlinburg/DUR. - Eine 94-jährige Frau in Quedlinburg ist am Dienstag Betrügern zum Opfer gefallen. Die Frau erhielt gegen 14 Uhr einen Anruf. In einem dreistündigen Telefongespräch teilten die vermeintlichen Polizisten mit, dass ihr Bargeld durch Kriminalbeamte registriert werden könnte, um vor Betrügern geschützt zu sein.

Dass die 94-Jähriger mit diesem Telefonat allerdings selbst Opfer eines Betrugs wurde, bemerkte sie zu spät. Sie verstaute ihr Bargeld in Höhe von 26.000 Euro in einem Briefumschlag und legte ihn, wie aufgefordert, gegen 18 Uhr in ihren Briefkasten. Das Geld nahmen die Täter an sich und flüchteten anschließend.

Das Polizeirevier Harz rät in Bezug auf falsche Polizeibeamte: