Unbekannte Täter stehlen zwei Schäferhunde und zehn Schafe im Harz

Ballenstedt (vs) - Eine böse Überraschung musste ein Mann aus Ballenstedt Samstagmittag erleben. Unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen Freitagabend (22. Juli) und Samstagmittag (23. Juli) auf einem Gartengrundstück in Ballenstedt im Bereich der Roseburg mit einem Schneidwerkzeug einen Zaun beschädigt.

Anschließend stahlen sie zwei Schäferhunde sowie zehn Wollschafe, davon sechs Muttertiere und vier Lämmer. Für den Eigentümer der Tiere, einem 61-jährigen Mann aus Ballenstedt, entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro, heißt es in der Mitteilung des Polizeireviers Harz.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674-293 entgegen.