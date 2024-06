Blankenburg/DUR. - Automatensprenger haben im Januar das Erdgeschoss einer Sparkasse in der Langen Straße in Blankenburg im Harz verwüstet. Nun sucht die Polizei beim MDR-Blaulichtmagazin "Kripo Live" nach den Tätern.

Demnach nimmt die Polizei an, dass die Automatensprengung im Januar zu einer Serie von Angriffen auf Geldautomaten gehört, die zu massiven Schäden an den betroffenen Gebäuden in einer Schadenshöhe von bis zu über einer Million Euro führte und die am 17. Dezember 2023 in der Harzsparkasse am Platz des Friedens in Wernigerode begann. Dort sei der Versuch der Täter zwar misslungen, allerdings seien sie bei der Tatvorbereitung von einer Kamera gefilmt worden.

Dabei hätten sie zuerst den Monitor des Geldautomaten aufgehebelt und anschließend Gas aus einer in einer Sporttasche mitgebrachten Gasflasche eingeleitet. Wegen einer Sicherungsvorrichtung sei es aber nicht zur Explosion gekommen. Auch der Versuch, mit einem Brecheisen den Automaten zu öffnen, schlug offenbar fehl. Die Männer mussten ohne Beute flüchten.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer von den Aufnahmen wussten, da sie vermummt gewesen seien und mehrfach in die Kamera geschaut hätten, so eine Sprecherin. Der Grund: Offenbar waren sich die Täter ihrer Sache "relativ sicher".

Die Polizei sucht nach Verbindungen zwischen den Banküberfällen. Problematisch sei dabei, dass die Täter nur kurz an den betreffenden Stellen verweilten und außerdem kaum Spuren hinterließen, heißt es von Seiten der Polizeiinspektion Magdeburg.

Unbekannt sei außerdem, wie die Männer zu den Tatorten gelangten und wie sie anschließend wieder von dort verschwinden konnten. Es könne sich auch um Täter aus dem Ausland handeln, die speziell geschult seien.

Nun sucht die Polizei unter der Rufnummer 0391/5461687 nach Zeugen, die die schwarz gekleideten, vermummten Täter mit den weißen Turnschuhen und einer schwarzen Sporttasche mit weißen Emblemen auf den Seiten am 17. Dezember 2024 im Umfeld der Harzsparkasse in Wernigerode gesehen haben.