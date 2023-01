Ein Beifahrer eines Mercedes hat sich in Ilsenburg im Harz an einem mobilen Blitzgerät abreagiert. Ihm drohen fünf Jahre Haft bei Ergreifung. Symbolbild:

Ilsenburg/Drübeck (vs) - Ein Blitzgerät ist am Mittwochnachmittag offenbar einem unzufriedenen Mercedes-Beifahrer in Ilsenburg im Harz zum Opfer gefallen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach führten Beamte des Polizeireviers Harz zunächst eine Geschwindigkeitskontrolle an der Landesstraße 85 im Ortsteil Drübeck durch. Dies sei ein Bereich, an dem sich bereits schwere Verkehrsunfälle ereignet hätten, so die Beamten. Doch kurz vor 17 Uhr soll ein Mercedes auf der Höhe des Blitzers gehalten haben. Der Beifahrer soll ausgestiegen sein und "auf das Gerät eingewirkt" haben, "so dass dieses umfiel und zu Schaden kam", heißt es.

Lesen Sie auch: Weniger Temposünder in Blankenburg im Harz erwischt - aus kuriosem Grund

Anschließend sei der Mann wieder ins Auto gestiegen und in Richtung Wernigerode davongefahren. Die Beamten und weitere Zeugen konnten den Täter und das Fahrzeug erkennen.

Nun ermittelt die Polizei, da Tat kein Kavaliersdelikt darstelle, so die Polizei weiter. Dem Täter droht demnach eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe, sollte er gefasst werden.