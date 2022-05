Mit Beute für über 900 Euro: Junger Dieb in Wernigerode gestellt

Als er mit gestohlenen Elektronik-Artikeln einen Markt in Wernigerode verlassen will, wird ein 17-Jähriger gestoppt. Der Wert seiner Beute soll bei 940 Euro liegen.

Wernigerode - Ein 17-Jähriger hat am Dienstagnachmittag (25. Januar) versucht, Elektronik-Artikel im Wert von rund 940 Euro aus dem E-Center in Wernigerode zu stehlen. Als der Jugendliche aus der bunten Stadt am Harz den Markt an der Halberstädter Straße gegen 16.30 Uhr mit seinem Diebesgut verlassen wollte, stellten ihn Passanten und Mitarbeiter.