Hunderte Euro mit gestohlener EC-Karte im Harz abgehoben: Mutmaßliche Täterin stellt sich

Mit einer in Thale im Harz gestohlenen EC-Karte hat ein Mann in Quedlinburg Hunderte Euro abgehoben. Nun hat sich die mutmaßliche Täterin gestellt.

Quedlinburg/Thale (vs) - Am 18. Mai hat eine Person mit einer zuvor in Thale gestohlenen EC-Karte in Quedlinburg im Harz Hunderte Euro von einem Geldautomaten abgehoben. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild einer Überwachungskamera hat sich nun die darauf zu sehende Frau gestellt.

Die Geldkarte war zunächst in einem Supermarkt in der Blankenburger Straße in Thale entwendet worden. Um 0:40 Uhr sollen anschließend mehrere hundert Euro an einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße in Quedlinburg abgehoben worden sein.