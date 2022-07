Unfall auf B 81: Rettungshubschrauber landet in Blankenburg

Die Bundesstraße 81 in Blankenburg muss nach einem Unfall gesperrt werden. Dabei verletzt sich ein Mann aus der Harz-Stadt schwer.

Ein Rettungshubschrauber landete auf der Neuen Halberstädter Straße/ B 81 in Blankenburg.

Blankenburg - Der Fahrer eines Mopeds hat sich bei einem Unfall auf der Bundesstraße 81 in Blankenburg schwer verletzt. Der 69-Jährige sei am Dienstagvormittag (26. Juli) gegen 9.30 Uhr auf der Neuen Halberstädter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, berichtet eine Sprecherin des Polizeireviers Harz auf Volksstimme-Anfrage.