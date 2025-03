Wieder steht ein PKW in Flammen. Dieses Mal in Danstedt im Nordharz. Die Hintergründe:

Weiterer PKW-Brand in Danstedt

Ein Skoda ist in Danstedt ausgebrannt.

Danstedt. - Wieder steht ein PKW in Flammen. Dieses Mal in Danstedt. Wie die Polizei mitteilt, kam es am 7. März gegen 10.30 Uhr zu dem Brand.

Nach eigenen Angaben hatte der 70-jährige Fahrzeugeigentümer gerade seinen Skoda auf einem Hof geparkt, teilt ein Polizeisprecher mit. Dabei stellte er eine Rauchentwicklung im Motorraum fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt und ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet.