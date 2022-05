Wernigerode (vs) - Die Polizei sucht eine Zeugin für einen Vorfall, der sich am Montag (2. Mai) gegen 15.30 Uhr auf der Kleinen Dammstraße in Wernigerode ereignete. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sollen zwei bislang unbekannte Männer zu diesem Zeitpunkt in Höhe des Schrottplatzes eine Zehnjährige angesprochen und gefragt haben, ob sie Süßigkeiten möchte. Nachdem das Mädchen das verneinte, sollen die beiden Unbekannten gesagt haben, dass sie Hundewelpen hätten, die sich das Mädchen ansehen könne.

Die Zehnjährige fühlte sich bedrängt und rannte weg. Dies soll eine bislang unbekannte Frau, welche zu diesem Zeitpunkt in der Kleinen Dammstraße unterwegs war, beobachtet haben. Diese Frau wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Beide Männer sollen etwa 1,80 Meter groß sein

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und die Zehnjährige zu diesem Vorfall befragt, heißt es aus dem Harzer Revier weiter. Die Gesuchten werden beide als etwa 1,80 Meter groß und einer als etwas dicklich beschrieben. Sie sollen mit einem grauen Audi unterwegs gewesen sein.

Einer der beiden soll einen blauen Fleck über dem rechten Auge gehabt und eine dunkelblaue Kapuzenjacke sowie eine dunkle Cargohose getragen haben. Der andere soll eine Schramme am rechten Auge gehabt und eine schwarze Nike-Jacke sowie eine blaue Jeans getragen haben. Das Polizeirevier Harz bittet die gesuchte Frau, sich zu melden, um Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug und den beiden beschriebenen Männern unter Telefon (0 39 41) 67 42 93 zu geben.