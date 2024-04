Ein Mann ist bei einer Schlägerei in Halle verletzt und bestohlen worden. Die Polizei hat das Diebesgut danach an einem ungewöhnlichen Ort wiedergefunden.

Nach Schlägerei in Halle: Polizei findet Diebesgut an einem ungewöhnlichen Ort

Bei einer Schlägerei in Halle (Saale) wurde ein Mann verletzt und bestohlen.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen ist es am Mittwochabend in Halle gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach ist es aus bislang ungeklärter Ursache in der Wilhelm von Klewitz-Straße zu dem Streit gekommen. Dabei seien einem 31 Jahre alten Mann zunächst eine Halskette und eine Uhr gestohlen worden. Bei der Auseinandersetzung wurde der Bestohlene leicht verletzt.

Die Polizei hat bislang einen 23-Jährigen als Mittäter ausmachen können. Ein weiterer Beteiligter sei aber noch unbekannt, heißt es.

Die Beamten fanden das Diebesgut auf dem Dach eines angrenzenden Imbisses.