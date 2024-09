Feuer am Jersleber See

Zwischen dem Mittellandkanal und dem Jersleber See ist ein Acker in Brand geraten. Zur Feuerwehr Samswegen und Jersleben wurden die Wehren Wolmirstedt und Groß Ammensleben nachalamiert.

Jersleben - Zwischen dem Jersleber See und dem Mittellandkanal in der Niederen Börde ist am Donnerstagmittag ein Feuer auf einem Acker ausgebrochen. Offenbar war Heu während des Pressens mit einer speziellen Maschine in Brand geraten.